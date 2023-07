Wimbledon 2023 | Nargiso | “Sinner-Djokovic? Può essere l’anno giusto per Jannik”

(Di giovedì 13 luglio 2023) C’è grande attesa per la semifinale ditrae Novak. Un anno dopo l’impresa sfiorata nei quarti di finale dall’azzurro, sconfitto al quinto dopo aver avuto un vantaggio di due set, i due si ritroveranno sul Centre Court per contendersi un pass per l’epilogo di domenica. Sulla carta un’impresa quasi impossibile per chiunque, soprattutto su questa superficie: Nole va a caccia di qualsiasi record possibile e immaginabile, e proverà a mantenere intatte le possibilità di Grande Slam dopo i trionfi di Melbourne e Parigi. Non solo: il serbo non perde sul campo principale dei Championships da 10 anni. Maarriva all’appuntamento con maturità, palesando i grandi progressi su erba e migliorando addirittura l’ottimo risultato della passata edizione. ...

Boris Becker ha vinto per tre volte il torneo di: nel 1985 a 17 anni (il più giovane tennista ad aver portato a casa il trofeo), nel 1986 e nel 1989. Oggi, alla vigilia della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic , si lascia andare ...La prova del fuoco per Jannik Sinner avenerdì prossimo: in semifinale con il numero 2 del mondo - e solo per le sue assenze dai campi dove i non vaccinati sono stati esclusi - Novak Djokovic, 23 Slam in carriera e gli ...Resta una partita di non facile lettura, con la certezza di un grande equilibrio, come mostrano anche le quote: la prima finale Slam di Svitolina (due sconfitte in semifinale, ae lo US ...

Wimbledon: meglio Berrettini di Rune contro un Alcaraz ingiocabile. E meglio di tutti, anche di Agassi seppur sconfitto da Medvedev, Chris Eubanks Ubitennis

La possibile finale tra l'ucraina Svitolina e la bielorussa Sabalenka, favorite per la conquista dell'ultimo atto di Wimbledon genera un ...