(Di giovedì 13 luglio 2023) Annamaria Villafrate - Cos'è il , com'è disciplinato in Italia e come si è adeguata la normativa italiana alla Direttiva UE 2019/1937 operativa dal 15 luglio.

L'Anac, che detiene competenza diretta in casi di, ha inoltre invalidato i procedimenti disciplinari avviati dal dirigente nei confronti della docente, identificandoli come ritorsioni ...L'associazione datoriale, infatti, è soggetta alla normativa e si è adeguata, prevedendo un canale di segnalazione interno sul proprio portale con apposito applicativo () che garantisce ...Il Governo ritiene invece adeguati gli altri strumenti esistenti, anche grazie all'Anac e al, e non esclude in futuro di sanzionare condotte "in forza di eventuali indicazioni di ...

Whistleblowing, sanzionato il preside per ritorsioni all'insegnante ANAC

È entrata in vigore la Direttiva Europea “Whistleblowing” (letteralmente “suonare il fischietto”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2023, che tutela le persone che segnalano violazioni del ...Anche l'uso di una piattaforma esterna non appare affatto salvifico, posto che il gestore della piattaforma deve trasmettere il contenuto della segnalazione alla funzione referente aziendale di compli ...