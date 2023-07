WhatsApp Beta si aggiorna due volte in poche ore

Queste novità sono attualmente disponibili solo per un gruppo ristretto ditester che hanno installato l'ultimo aggiornamento diper iOS attraverso l'app TestFlight, ma ci si ...... Instagram,e Zoom - utilizzando il browser Safari. I Rapid Security Response rilasciati ... MACOS 13.5RISOLVE UN PROBLEMA CON IPOD SHUFFLE Tutti questi aggiornamenti di sicurezza sono già ...Queste ultime novità sono attualmente disponibili solo per alcunitester che hanno installato l'ultimo aggiornamento diper iOS dall'app TestFlight. Lo smartphone più completo ...

Whatsapp beta, le ultime novità : arrivano anche gli avatar animati HDblog

Arriva anche in Europa e in Italia, in lingua italiana, Bard il software di Intelligenza artificiale generativa di Google, concorrente diretto di ChatGpt. "Bard attinge a informazioni sul web per forn ...WhatsApp renderà privato il numero di telefono dei partecipanti delle community, migliorando ulteriormente la privacy ...