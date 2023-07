West Nile | primo caso di infezione in Italia | è un donatore di sangue della provincia di Parma

É un donatore di sangue parmense il primo caso confermato di infezione da virus(Wnv). La Provincia di Parma è una provincia già colpita dalla circolazione del virus negli animali vettori. ' Inoltre, salgono a 14 le Province con dimostrata circolazione di Wnv in vettori ...... per evitare che possano verificarsi casi nel nostro Paese come accaduto con altre patologie, come ad esempio la febbre Dengue , come per un paziente ad Arezzo, o la cosiddetta febbre, ...Attualmente non esiste un vaccino per la febbre portata dalla puntura di zanzare infette ma i sintomi più gravi si presentano in media in meno dell'1% delle persone ...

La Febbre del Nilo è tornata in provincia di Oristano. Secondo quanto reso noto dall’Istituto nazionale di sanità il virus West Nile (WNV) è stato riscontrato in un animale alla fine del mese scorso.Per il virus portato dalle zecche non c'è una cura specifica. Analizziamo i rischi della febbre emorragica di Crimea-Congo, i sintomi e i rischi ...