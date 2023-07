Welfare | Schlein | ‘social card escludente anziani e Comuni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Abbiamo espresso delle critiche alla carta ‘Dedicato a te', messa a punto nel decreto Lavoro che, a nostro avviso, alimenta la precarietà nel momento in cui estende i contratti a termine, che sono la forma più becera di precarietà del lavoro, ma è anche sbagliato nel luogo in cui ha ridotto sensibilmente una misura, per quanto migliorabile, di contrasto alla povertà”. Lo dice Elly, segretaria del Partito democratico, intervenendo alla quinta assemblea nazionale Ancc-Coop ‘Creare futuro - Una buona spesa può cambiare il mondo'. “Su questo terreno noi chiediamo una maggiore attenzione, perché abbiamo visto in questi anni di pandemia dei livelli di povertà assoluta che non si vedevano dal 2005. E io ho una visione un po' diversa perché la povertà si vede anche dal punto di vista alimentare, e lo dicono i dati: l'8,4% delle famiglie ...