Warner Bros Discovery | palinsesti 23 24 | Fazio arriva sul Nove | Crozza confermato per altre 3 stagioni Share all' 8%

Era probabile che, dopo vent'anni di Che tempo che fa, Fazio non andasse a. Discovery con un'idea completamente nuova, e così sarà: a partire da domenica 11 ottobre vedremo il Che tempo ...Come ha spiegato durante la presentazione della 21esima edizione del programma, che andrà in onda dal 15 ottobre sulla rete ammiraglia del gruppoDiscovery: 'Sarà tutto uguale. Il ...... non riuscendo a nascondere una amarezza di fondo, nonostante il sorriso e le espressioni di entusiasmo per essere sbarcato sul canale Nove di. Discovery (che ha presentato oggi a Milano ...

Palinsesti Warner Bros. Discovery, Fabio Fazio sul Nove: “Ricominciamo liberi in una nuova casa” Il Fatto Quotidiano

Palinsesti tv, sul Nove tornano Fratelli di Crozza, Little Big Italy, Don't Forget the Lyrics, Travaglio-Scanzi e... Tutte le novità e le grandi conferme ...Warner Bros. Discovery: i documentari su Ares Gate e Moana Pozzi confermato Crozza e arriva Fazio. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellit ...