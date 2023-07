Warner Bros Discovery | Nel 2023 24 di tutto | per tutti

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Inclusività” e “Libertà” sono le due parole che si sono ripetute di più sul palco, questa mattina a Milano, doveha presentato la propria offerta per l’anno prossimo. Che vede, come punta di diamante il duo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che porteranno Che Tempo Che Fa sul Nove.li aspettavano e loro non hanno deluso gli astanti: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno risposto alle domande della stampa questa mattina alla presentazione dei palinsesti dei canali del gruppo. Ma a loro torneremo dopo perché, se il gruppo si conferma come terzo editore televisivo nazionale è anche grazie ai numerosi canali che ne compongono il bouquet, da Eurosport a DMax, passando per Real Time e tanti altri… Ed è proprio il canale ...

Fabio Fazio e Maurizio Crozza sul Nove 'Come Mbappè - Haaland. E la Littizzetto è Messi'. L'intervista ad Alessandro Araimo (. Discovery) Fabio Fazio e Maurizio Crozza Il Nove ha la sua coppia del gol in vista della prossima stagione televisiva. I due top player, fiore all'occhiello di. Discovery in ...Gli hater: 'Non capisco perché fingersi fan' ' Amore alla prova ', programma RealTime Presentati i palinsesti, Giulia De Lellis è tra i nomi dei conduttori di Real Time della prossima ...Il gruppo. Discovery ha deciso di sfruttare questa passione e realizzare un programma. Confermato anche per la prossima stagione è "IN CUCINA CON IMMA E MATTEO" (B&B Film) che andrà in ...

