Vuoi dare soldi a tuo figlio? Fai questo per evitare sanzioni e accertamento dal Fisco

(Di giovedì 13 luglio 2023) I genitori possono donare i propri averi ai figli quando sono ancora in vita. Ma tale operazione va fatta nel rispetto di alcune regole. La donazione è un ottimo strumento per donare ai figli una parte del proprio patrimonio. La situazione, tuttavia, potrebbe complicarsi al momento della morte del genitore perché gli altri eredi legittimi potrebbero chiedere la restituzione di ciò che è stato donato in vita e che ha eventualmente leso le quote ereditarie. I genitori possono effettuare donazioni ai figli (ilovetrading.it)Anche la donazione, dunque, va compiuta tenendo conto di alcuni essenziali principi legislativi. Innanzitutto, è necessaria la capacità di intendere e di volere al momento dell’atto. Se, poi, il valore della donazione è elevato, a pena di nullità, bisogna effettuare l’operazione dinanzi al notaio e a due testimoni. In caso contrario, l’atto potrà essere contestato e ...