“Vota Lega e i rom spariranno” | il consigliere del Carroccio a Firenze condannato per istigazione all’odio razziale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) È costato molto caro il video “anti-rom” postato daldellaal Quartiere 3 di, Alessio Di Giulio, alla vigilia delle elezioni politiche. Il tribunale dilo ha infattia pagare 18mila euro per. Nel settembre 2022, Di Giulio diffuse su Facebook un video che in modalità selfie riprendeva una donna rom nel centro del capoluogo toscano e invitava gli elettori are per il suo partito politico “per non vederla mai più”. Il filmato aveva suscitato accese polemiche. Nei giorni successivi il leghista aveva provato a minimizzare l’accaduto, sostenendo la volontà “di non vedere più l’accattonaggio a, visto che la signora in questione ci ha seguito ...