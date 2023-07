Volley | Italia in semifinale ai Mondiali Under 21! Bovolenta e compagni a caccia del trofeo

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’si è qualificata alle semifinali dei21 dimaschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale ha chiuso al primo posto la seconda fase a gironi: dopo le belle vittorie ottenute negli ultimi due giorni contro Argentina e Brasile, agli azzurri bastava conquistare due set contro il Belgio per raggiungere l’obiettivo e la missione è stata centrata in rimonta dopo aver perso la prima frazione. I ragazzi di coach Matteo Battocchio hanno poi vinto l’incontro con il punteggio di 3-2 (23-25; 25-18; 25-19; 16-25; 15-9) e torneranno in campo sabato 15 luglio per affrontare la Bulgaria (seconda nell’altro raggruppamento alle spalle) nel match da dentro o fuori che metterà in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare poi contro la vincente dell’altra ...