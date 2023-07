Volley | Finals VNL femminile 2023 | troppa Turchia per l’Italia | azzurre sconfitte in tre set

(Di giovedì 13 luglio 2023)perde 3-0 contro laed è eliminata dallaball Nations League. Match a senso unico comandato dall’inizio alla fine, unico vantaggio azzurro nel primo set sul 4-3 e sul 5-3, da Vargas e compagne che vincono con il punteggio di 25-20 25-15 25-18. Il percorso delsi ferma quindi ai quarti di finale, mentre va avanti lache sfiderà in semifinale gli Stati Uniti, che hanno superato 3-1 il Giappone. Dall’altra parte del tabellone la Polonia, che ha battuto in quattro set la Germania, se la vedrà con la Cina, che ha sconfitto a sorpresa il Brasile al quarto set. Le semifinali si giocheranno sempre ad Arlington, Usa, nella giornata di sabato. Resta comunque un buon percorso quello delle ragazze di Mazzanti, che nella prima ...

Dopo un’ottima fase a gironi, le ragazze di Mazzanti si trovano ad Arlington dove proveranno a difendere il titolo di VNL ottenuto lo scorso anno. Tra le azzurre e le semifinali ci sono le turche alle ...Oggi giovedì 13 luglio (ore 21.00 italiane) si gioca Italia-Turchia, quarto di finale della Nations League 2023 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo ad Arlington (Texas, USA), dove si ...