Volley femminile | Italia travolta dalla Turchia | 3-0 nei quarti di Nations League | l’avventura finisce

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’è stata sconfittacon un secco 3-0 (25-20; 25-15; 25-18) neidi finale della2023 di. Le Campionesse d’Europa, giunte alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante grazie al sesto posto ottenuto nella fase preliminare, non sono mai riuscite a tenere testa alla compagine anatolica e hanno ceduto l’onore delle armi in poco più di un’ora di gioco sul campo di Arlington (Texas, USA). La nostra Nazionale si è presentata all’appuntamento senza alcune stelle di primo piano (Paola Egonu, Caterina Bosetti, Alessia Orro, Elena Pietrini, Ekaterina Antropova), che entreranno in gioco più tardi nel corso della stagione (il calendario propone gli Europei nel Bel Paese tra un mesetto e ...

... DATE, ORARI E TV VNL2023: RISULTATI E CLASSIFICA PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV CALENDARIO2023: TUTTI ...... DATE, ORARI E TV REGOLAMENTO VNL 2023: LA FORMULA VNL2023: RISULTATI E CLASSIFICA PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO2023: TUTTI GLI EVENTI ......Pescara La Sirdeco Pescara sugli scudi a Beinasco per la prima tappa del campionato italiano di beachnelle categorie under 16 e under 18, dove ha conquistato tre ori: il primo posto...

Italia-Turchia oggi in Nations League di volley femminile: orario e dove vederla in TV e streaming Sport Fanpage

Tanti ritorni in casa Volley Palermo. La squadra allenata da Linda Troiano disputerà la prossima stagione nel campionato nazionale di serie B2 femminile. Continua ad arricchirsi il roster della squadr ...La Cina ha sconfitto il Brasile per 3-1 (25-21; 25-20; 20-25; 25-23) e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2023 di volley femminile. Le asiatiche si sono imposte in maniera pere ...