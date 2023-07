Volley | Davide Mazzanti | “Mai entrate in partita Gioco da stabilizzare per gli Europei”

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’Italia è stata sconfitta dalla Turchia con un secco 3-0 (25-20; 25-15; 25-18) nei quarti di finale della Nations League 2023 difemminile. Le Campionesse d’Europa, giunte alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante grazie al sesto posto ottenuto nella fase preliminare, non sono mai riuscite a tenere testa alla compagine anatolica e hanno ceduto l’onore delle armi in poco più di un’ora disul campo di Arlington (Texas, USA). Il CTha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Il percorso è stato bello e continua, ma oggi non siamo mai entrati in. Siamo andati in difficoltà con i tempi in attacco da subito e questo ci ha destabilizzato. Loro ci hanno tenuto molto bene mentre noi facevamo fatica a trovare continuità di colpi. ...