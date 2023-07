Volkswagen - Touareg R eHybrid | i prezzi per l' Italia

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 luglio 2023) Laapre ingli ordini della nuova: la top di gamma della Suv appena sottoposta a un importante restyling è proposta a partire da 105.200 euro e sarà disponibile per le consegne entro la fine dell'anno. La Phev da 462 CV. Il repartoR è intervenuto sullaa livello estetico e tecnico. I paraurti, la mascherina e le finiture dei particolari esterni sono infatti tutti elementi specifici rispetto alle altre versioni. Il powertrain plug-in hybrid con trazione integrale prevede l'abbinamento del V6 3.0 turbobenzina al motore elettrico per una potenza totale di 462 CV e 700 Nm: con queste credenziali, la Suv tocca i 250 km/h autolimitati e passa da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Il consumo dichiarato è di 2,1-2,4 l/100 km per 49/54 g/km di ...