VNL 2023 | Mazzanti | “Mai stati in gara | troppo leggeri al servizio e male in difesa a muro”

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Il percorso è stato bello e continua, ma oggi non siamo mai entrati in partita. Siamo andati in difficoltà con i tempi in attacco da subito e questo ci ha destabilizzato. Loro ci hanno tenuto molto bene mentre noi facevamo fatica a trovare continuità di colpi”. Questa l’analisi di Davideal termine della sconfitta 3-0, 25-20 25-15 25-18, contro la Turchia che ha sancito l’eliminazione dell’Italia nei quarti di finale della Volley Nations League femminile. “Siamoalmentre ilnon ha mai funzionato come al solito . Abbiamo sbagliato tanto, ma so che fa parte di questo percorso di crescita anche se avremmo voluto giocarcela di più. Chiaramente la Turchia ha fatto benissimo mentre noi dovremo lavorare su quegli aspetti del gioco che oggi ci ...