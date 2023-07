Visco sul salario minimo | Serve per chi è fuori dai contratti E frena sull' allarme mutui

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, torna a chiedere ilper quei lavoratori "non coperti dai" ma non "entro nel livello della retribuzione che non deve essere ...

Per"il debito delle famiglie in Italia è il più basso d'Europa". I variabili " sono solo un terzo e quelli da inizio 2023 hanno un cap . Vi sono misure in corso che aiuteranno i più bisognosi",...Roma, 13 lug. Non siamo lontani da una fase di stabilizzazione del livello dei tassi. Lo ha detto il governatore della Banca dItalia, Ignazio, ospite di Sky Tg 24.fronte di tassi una volta che abbiamo raggiunto il livello corretto bisogna mantenerlo per un po e non credo che siamo molto lontani, ha spiegato. Quanto alla ...Il Governatore della Banca d'Italia Ignaziotema della riforma del Mes, che l'Italia deve ancora ratificare, osserva nel corso di un'intervista che "bisogna lavorare per disegnare meglio l'uso del backstop bancario"., ...

Il governatore della Banca d'Italia torna sul tema del lavoro e sulla necessità di 'una retribuzione ragionevole' ...(Teleborsa) - "Bisogna essere prudenti e pazienti, perché gli effetti della politica monetaria si vedono nel corso del tempo", e quindi "è giusto tenere un orientamento restrittivo per tornare a prezz ...