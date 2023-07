Virus West Nile in Italia | primo caso 2023 in provincia di Parma

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Ilconfermato di infezione da(Wnv) nell'uomo nel, "segnalato in un donatore di sangue nelladigià colpita dalla circolazione delnegli animali vettori). Inoltre, salgono a 14 le Province con dimostrata circolazione di Wnv in vettori e animali, appartenenti a 5 Regioni: Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Sicilia e Sardegna". A segnalarlo è l'Istituto superiore di sanità (Iss) sul proprio sito. Quest’anno "la stagione di trasmissione di malattie trasmesse da insetti ha avuto un inizio precoce in. La circolazione del, infatti, è stata confermata dalla ...

