Vingegaard e Pogacar si sono dovuti muovere! Cos’è successo al Tour de France? Prima ora folle

(Di giovedì 13 luglio 2023) Doveva essere una giornata tranquilla, una di quelle in cui c’è solo da controllare che in fuga non vada alcun uomo pericoloso per la classifica e poi gestire fino al traguardo risparmiando energie per un weekend di fuoco. In questodele giornate tranquille però non esistono e l’inizio della tappa di oggi è stato tra i più caotici nelle ultime stagioni in un Grande Giro. Attacchi su attacchi, tentativi su tentativi senza che nessuno riuscisse davvero a fare la differenza, almeno nei primi 70 km. 70 km in cui sivisti davanti corridori di tutte le categorie: da Wout van Aert a Giulio Ciccone, da Krists Neilands a Tom Pidcock fino a… Jonase Tadej. In unin cui non c’è un attimo di pausa, la corsa ci ha regalato anche un momento quasi surreale ...