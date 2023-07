(Di giovedì 13 luglio 2023) Bergamo. Secondo chi lavora al Bombonera Social Pub sono molti gli, anzi troppi. “A occhio e croce una trentina negli ultimi– stima il responsabile del locale, Francesco Tassielli -. A diversi nostri clienti è capitato di ritrovarsi idell’distrutti, stessa cosa successa a due nostri dipendenti e pure a un nostro fornitore, sceso dal furgoneminuti per consegnarci della merce. Erano solo le quattro del pomeriggio”. Tassielli racconta di essersi recato nei giorni scorsi al comando della polizia locale di Bergamo per denunciare l’ennesimo danneggiamento: “Hanno rotto i vestri del nostro furgone, e non è la prima volta che succede”. L’escalation sarebbe cominciata verso la fine del 2022: ad essere prese di mira lenel parcheggio davanti al locale ...

Tempo di lettura: 3 minuti Anzi alcuni soffrono piùoceani In alcuni casi, le concentrazioni di plastiche e microplastiche negli ambienti d'acqua dolce sono maggiori di quelle riscontrate nelle aree oceaniche. A rivelarlo uno […]Lo spettacolo andrà avanti dalle 19 alle 24 e all'interno del fossato sarà allestito un... "Unoobiettivi dell'Rds Summer festival è quello di mettere in luce i tesori dell'Italia e per ......alle preoccupazioni espresse dal Gruppo Consiliare Uniti per Villa durante il Consiglio Comunale del 24.05.2023 in merito allo stato di manutenzione e conservazioneappartamenti del...

Villaggio degli Sposi, raffica di vetri rotti alle auto in sosta: “Almeno trenta episodi in pochi mesi” BergamoNews.it

SAN BENEDETTO - «Ho ricevuto la telefonata del presidente della Regione Francesco Acquaroli: in pochissimo tempo ho dovuto decidere se accettare la proposta di ospitare a San Benedetto ...«Per gli adolescenti tra i 13 e i 18 anni il Sistema Residenziale “Villaggio”, oltre alle annesse Scuole Superiori (Liceo Linguistico, Istituto Alberghiero, Istituto ...