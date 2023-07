Vietri sul Mare | ambulanza bloccata dai dehors VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Esiste un problema di sicurezza legato all’installazione dinelle strade dove la presenza di tavolini e sedie ostacola il passaggio dei mezzi di emergenza. È quanto dimostra questorealizzato da un residente asuldove si vede chiaramente un’in difficoltà in un’operazione di retromarcia, ostacolata dalla presenza, sul percorso effettuato in retromarcia dal mezzo di soccorso, della struttura a servizio di un bar. L’esegue diverse e complicate manovre che ritardano il suo intervento per potersi districare sulla carreggiata ristretta dalla presenza della struttura. Ilarriva a pochi giorni dalla polemica che ha investito la città di Salerno dove in occasione della notte Bianca per la ...