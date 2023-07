“Vietato fotografare le ginnaste a gambe divaricate” | dalla Svizzera l’ultima follia politicamente corretta

(Di giovedì 13 luglio 2023) Al deliriocorretto non c’è mai fine:demenziale decisione arrivaFederginnastica, che ha fissato norme molto restrittive per i fotografi che ritraggono lein gara. D’ora in poi dovranno stare molto attenti a scattare foto che non rischino di “oggettivare” il corpo delle atlete o “implicare anche velati riferimenti sessuali”. “Le atlete non vanno sessualizzate”. Ma la misura è ridicola Qualche esempio? Non potranno più scattare foto frontali delle campionesse a, ma dovranno scegliere nuove angolazioni. Se i fotografi non si adegueranno, la Federginnasticaricorrerà alle maniere forti. Ritiro dell’accredito e allontanamento dagli impianti sportivi senza se e senza ma. Insomma, il ...

Allucinante censura: vietato fotografare ginnaste a gambe aperte Nicola Porro

