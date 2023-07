Video teaser ufficiale per il Samsung Galaxy Z Flip 5 a disposizione

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovorelativo al5, il pieghevole a conchiglia atteso nell’evento Unpacked del prossimo 26 luglio. Si tratta del secondo filmato per il dispositivo, dopo il primo rilasciato la scorsa settimana e gli spunti interessanti non mancano. Chiaro è che unnon possa rivelare il design completo di un device ancora non uscito e neanche le sue specifiche hardware ben precise. Eppure la clip posta al termine dell’articolo della durata di 19 secondi ci conferma il principale target di riferimento per il pieghevole a conchiglia. Con il noto stile artistico Corporate Memphis, pieno di figure geometriche e avatar animati coloratissimi si ...

... l'azienda sudcoreana ha rilasciato del materiale promozionale che fa daalla sua nuova ... Il fulcro dell'attenzione è stato il Galaxy Z Flip 5, protagonista di undi 19 secondi rilasciato ...Il sito web ufficiale della seconda stagione dell'adattamento anime del manga Kengan Ashura di Yabako Sandrovich ha iniziato lo streaming di unpromozionalegiovedì. Ilrivela che l'anime sarà presentato in anteprima su Netflix il 21 settembre, e rivela in anteprima la sigla di apertura 'RED' della band metal SiM . L'anime ...Il famoso lucertolone preistorico, meglio conosciuto come ' Il Re dei Mostri ', torna neltrailer di Godzilla Minus One, il nuovo monster movie made in Japan. Nel brevevediamo infatti entrare in azione, nella solita maniera fragorosa e distruttiva, Godzilla nella sua versione ...

Samsung ecco il teaser per il nuovo Galaxy Z Flip 5 Matrice Digitale

In una clip del film di Greta Gerwig diffusa in anteprima dalla Warner Bros, Ken/Gosling affronta i suoi drammi esistenziali e tenta di sfuggire a un destino da eterno numero due ...AMC ha diffuso nelle ultime ore un nuovo teaser trailer dedicato allo spin-off di The Walking Dead dedicato a Daryl Dixon.