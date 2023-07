VIDEO IN ? Onana arrivato al raduno Inter | i tifosi | «Resta con noi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 13 luglio 2023)ad Appiano Gentile. Il portiere dell’, pressato dal Manchester United, è regolarmente presente al primo. Ilo esortano a rimanere ESORTAZIONI ? Andréè ad Appiano Gentile per il primo giorno didell’. Il portiere èintorno alle 9.30 come documentato dal nostro Roberto Novella che ci raccontando in live la prima giornata di lavori.si è fermato a fare autografi e foto con i, i quali lo hanno anche esortato a rimanere, con un eloquente: «con noi».sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.-News - Ultime notizie e calciomercato ...