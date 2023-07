Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2023 ore 16 | 30

(Di giovedì 13 luglio 2023)DEL 13 LUGLIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI CASTELNO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE NEI PRESSI DI VITINIA NELLE DUE DIREZIONI, RACCOMANDIAMO PRUDENZA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CIRCONE SOSPESA SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO ALLE 21. POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; E NELLA ZONA DELL’EUR IL 15 E 16 APRILE VA IN SCENA ...

...Vernagalli " ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti - seguono gli interventi in viae ...sfruttiamo il periodo estivo per effettuare cantieri che possono provocare disagi alla, in ...Nel mese di settembre, poi, si svolgerà in presenza una Cig allargata ai sindaci dei territori coinvolti che sarà convocata apresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti'.... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra... Un viaggio informato Per un viaggio informato le notizie sullasono disponibili al link ...