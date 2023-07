Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023)DEL 13 LUGLIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI CASTELNO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE NEI PRESSI DI VITINIA NELLE DUE DIREZIONI, RACCOMANDIAMO PRUDENZA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CIRCONE SOSPESA SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO ALLE 21. POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; E NELLA ZONA DELL’EUR IL 15 E 16 APRILE VA IN SCENA ...