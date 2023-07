Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023)DEL 13 LUGLIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE EPR CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI CASTELNO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA FIDENE E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO VITERBO, E SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE CERVETERI; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral