Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2023 ore 11 | 30

(Di giovedì 13 luglio 2023)DEL 13 LUGLIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TARSPORTO FERROVIARIO: PREVISTO PER LE ORE 15 IL TERMINE DELLO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DI TRENITALIA INIZIATO QUESTA NOTTE ALLE 3 E RIDOTTO A 12 ORE DOPO L’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; RESTANO POSSIBILI DISAGI, CON LIMITAZIONI E CANCELNI PER FRECCE, TRENI INTERCITY E TRENI REGIONALI. E VENIAMO AGLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA: INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SULLA SALARIA TRA FIDENE E L’AEROPORTO DELL’URBE; ...