Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023)DEL 13 LUGLIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA-FIUMICINO, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A PONTE GALERIA IN DIREZIONE FIUMICINO; SULLO STESSO RACCORDO PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA SALARIA FINO ALLA PONTINA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANE TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, E SULLE CONSOLARI AURELIA, CASSIA, FLAMINIA, E SALARIA CON CODE A PARTIRE DALL’INNESTO CON IL RACCORDO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: PREVISTO PER LE ORE 15 IL TERMINE DELLO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DI ...