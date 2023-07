Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023)DEL 13 LUGLIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD DOVE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST, E SULLA-FIUMICINO TRA PONTE GALERIA E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE EUR; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, CASSIA, FLAMINIA, E SALARIA A PARTIRE DALL’INNESTO CON IL RACCORDO, SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA, E SULLA PONTINA DA VIA DEI RUTULI FINO A CASTEL DI DECIMA. CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ...