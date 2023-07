Vi è sfuggito durante il Prime Day? Google Pixel 7a è ancora in offerta su Amazon

... il popolare conduttore della tv ha lasciato un indizio sui social media che non èai suoi ... De Martino, seduto accanto a Marcuzzila presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, aveva ...... tanto è stata roboante la prestazione di Silverstone , dove il doppio podio èsoltanto ...Stella su Sanchez ' Lo conosco da quando lavoravamo assieme alla Ferrari e l'ho reincontratoi ...Infatti, proprioquell'evento, Marcuzzi e De Martino erano seduti l'uno di fianco al'altra. ... che non èai più. Una foto del 30 giugno in cui la showgirl stringe in mano una pigna e ...

Amazon Prime Day 2023, le migliori tv in sconto durante l'evento WIRED Italia

Il Prefetto, di Fermo Michele Rocchegiani, è stato accolto nella mattinata di oggi, mercoledì 12 luglio, dal Direttore Nicola Verzina e dal Vicedirettore Sergio Marscarà al Conservatorio GB Pergolesi ...FERMO – Il Prefetto, di Fermo Michele Rocchegiani, è stato accolto nella mattinata di oggi, mercoledì 12 luglio, dal Direttore Nicola Verzina e dal Vicedirettore Sergio Marscarà al Conservatorio GB ...