Vertice NATO a Vilnius | i risultati raggiunti e la loro importanza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) La scelta di tenere unappare oculata e simbolica. La Lituania, infatti, insieme a Estonia e Lettonia, è l’unico Paese ex membro dell’U ad aver aderito all’alleanza militare che, a oggi, si compone di 31 Stati membri. Minacciata a più riprese dalla Russia negli ultimi anni -causa anche guerra in Ucraina- la scelta di organizzare un incontronella capitale lituana appare come una netta presa di posizione, soprattutto a causa dei punti di discussione più “caldi” del: l’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza. Il summit è iniziato l’11 luglio ed è proseguito fino al 12. I maggiori punti di discussione delI principali argomenti, oggetto di discussione anche da parte dei media, sono stati tre: l’adesione della Svezia ...