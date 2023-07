Veronica | la giovane ricercatrice bergamasca che studia l’Inquinamento da plastica | “Alcuni laghi soffrono più degli oceani”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 luglio 2023) Èlaalla guida dello studio che per la prima volta ha evidenziato che incasi le concentrazioni dipresenti negli ambienti d’acqua dolce sono più elevate di quelle rinvenute nelle isole diche, le cosiddette “Garbage patches”.Nava, assegnista del dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra dell’Università di Milano-Bicocca, sotto la supervisione della professoressa Barbara Leoni, coordinatrice del gruppo di ricerca di Ecologia e gestione delle acque interne che nello stesso dipartimento si occupa die fiumi ha condotto lo studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Nature col titolo “Plastic debris in lakes and reservoirs”. Frammenti di ...