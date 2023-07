Venuti Lecce | c’è l’accordo | tutti i dettagli per l’arrivo del terzino

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Lorenzohaper il passaggio aldell’affare che porterà ilin giallorosso Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, ilsta per mettere a segno il colpo Lorenzo. Il, svincolato, ha infatti raggiuntoper firmare con i salentini. Contratto biennale per l’ex Fiorentina, con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione.