Venezia 2023 | attori in sciopero e red carpet a rischio?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 13 luglio 2023) Riuscite ad immaginare il reddisenzae star? Questo è lo scenario che si prospetta a causa dellodel sindacato degliamericani, che si prepara a far piangere Hollywood, già in difficoltà a causa dell’attualedegli sceneggiatori. A quanto pare infatti, lopotrebbe protrarsi fino all’inizio di autunno e il sindacato vieterebbe aglidi promuovere i loro film, sia alla stampa che in occasione di eventi così importanti come la Mostra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SAG-AFTRA (@sagaftra) Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Variety, il sindacato SAG-AFTRA – che rappresentadel ...