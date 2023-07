Venere degli stracci | ecco chi è stato | beccato dalle videocamere

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Sarebbe un 32enne italiano senza fissa dimora l'autore dell'incendio che ha distrutto l'installazione di Michelangelo Pistoletto, la "", in piazza Municipio a Napoli. L'uomo, individuato dalla squadra mobile della questura partenopea, grazie alla visioneimpianti di videosorveglianza, èfermato in una mensa di via Marina. Il fermato, che a quanto si apprende negherebbe, al momento, ogni responsabilità, sarebbe ben visibile nelle immagini registratetelecamere presenti in zona. A lui sono contestati i reati di incendio e distruzione di beni culturali. All'inizio si era parlato del gesto di alcuni giovanissimi, forse come risultato di una sorta di sfida social. Poi la svolta investigativa. L'incendio è divampato mercoledì mattina intorno alle 5.30 e ...