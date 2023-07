Vacanze | 9mln di italiani stanno a casa Prezzi a luglio-agosto alle stelle

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 13 luglio 2023) Leper qualcuno sono già iniziate o programmate ma per una buona fetta degliquest'anno non ci saranno. I, soprattutto personoe si calcola che per una famiglia di quattro persone occorrano 6mila € per una sola settimana, cifre altissime e non alla portata di tutti. Per nove milioni di- si legge sul Messaggero - si prospetta un'estate a. Così emerge da un'indagine che Facile.it ha commissionato all'istituto di ricerca Emg Different. Le ragioni sono diverse, iniziando dai problemi economici delle famiglie. Ma c'è anche chi ha già esaurito le ferie o progetta una vacanza intelligente, magari a fine settembre. Più nel dettaglio: sono soprattutto le persone tra 35-44 anni ...