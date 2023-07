(Di giovedì 13 luglio 2023) Alex Mashinsky, fondatore ed ex ceofallitadi criptovalutaNetwork, è statoa New York con l'accusa di frode azionaria a danno dei clienti, mentre tre agenzie ...

Alex Mashinsky, fondatore ed ex ceo della fallita piattaforma di criptovaluta Celsius Network, è statoa New York con l'accusa di frode azionaria a danno dei clienti, mentre tre agenzie federali hanno intentato una causa civile contro di lui ed altri due co - fondatori della società ......generale russo Popov è stato allontanato dopo aver criticato i vertici di Mosca Soldati russi '... Intanto l' Fsb , il servizio di sicurezza interno russo, haalmeno 13 alti ufficiali, fra ...... che ha citato persone che hanno familiarità con la situazione, l'Fsb " hadiversi ... Tra le altre figure detenute - sostengono le fonti del giornale" ci sarebbe anche l'ex colonnello ...

Usa, arrestato ex ceo della piattaforma di criptovalute Celsius ... Agenzia ANSA

Alex Mashinsky, fondatore ed ex ceo della fallita piattaforma di criptovaluta Celsius Network, è stato arrestato a New York con l'accusa di frode azionaria a danno dei clienti, mentre tre agenzie fede ...Sette capi di imputazione per il co-fondatore della banca delle criptovalute fallita nel luglio dell’anno scorso. Un crac che ha fatto tremare tutto il settore ...