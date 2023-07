(Di giovedì 13 luglio 2023) Bisognale. E farlo in fretta. Perché l’approvvigionamento dicritiche è un tema strategico per laecologica e digitale. Quindi già “entro fine anno” partirà l’iter per “riattivare queste potenzialità” in Italia. Parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfodurante l’audizione in commissione Industria al Senato. “L’Unione Europea ha definito 34critiche, di cui 16 considerate ancheper la loro rilevanza nellaecologica e digitale, destinate all’aerospazio e alla difesa, alla produzione di batterie elettriche e pannelli solari, ma anche importanti per il divario fra offerta globale e domanda prevista”, ha spiegato il ...

Noi intanto avremo compiuto un nostro percorso di riforma legislativa, per consentire a chi... Adolfo, orgoglio tricolore: via la fondo sovrano del Made in Italy... ha spiegato. 'Noi avremo compiuto un nostro percorso di riforma legislativa, per consentire a chioperare in Italia di farlo in un contesto di certezza. Per questo, insieme al ministro ...... ha poi rivelato di credere che siano stati presi alcuni concorrenti solo per mettere in grande difficoltà la giurata, che in queste ultime ore ha fatto un'importante precisazione su Barbara d': ...

Urso vuole riaprire le miniere in tempi brevi: “Materie prime strategiche per la transizione” Il Fatto Quotidiano

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha detto che il governo entro la fine dell’anno preparerà le norme per rendere più semplice aprire una ...Il titolare delle Imprese e del Made in Italy: “”. Esiste “un rischio elevato di approvvigionamento delle materie prime critiche, cioè quelle non energetiche e non agricole” sia per l’Europa che per i ...