Urmet punta sull’Infotainment | Le Iene | Scherzi A Parte | Bobo Tv trainano la svolta nella comunicazione dell’azienda torinese

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 13 luglio 2023) Infotainment, un neologismo di origine anglosassone che fonde i termini “information” ed “entertainment” e che indica un metodo divulgativo gradevole, leggero e interattivo, senza sminuire la serietà e la coerenza del messaggio che si intende veicolare: ecco la scelta compiuta dall’aziendacirca 8 mesi fa,ndo verso questo esperimento comunicativo anche in un abito complesso come quello della divulgazione tecnologica in merito alla smart home e alla protezione degli edifici. Dopo l’esordio nel novembre scorso a Torino e Marcianise (Ce), con la serata “Un Venerdì Organizzato alla Grande”,ha ripetuto l’esperimento pochi giorni fa a Roma con “SPSQR, Sono Proprio Smart Questi Romani”, ottenendo un buon successo di pubblico e dicipazione in tutte e tre le location, ...