Un' ora di colloquio Mattarella - Meloni | confronto anche su giustizia

(Di giovedì 13 luglio 2023) L'attesotra Sergioe Giorgiasi è tenuto oggi al Quirinale. Al termine del Consiglio supremo di difesa, i due si sono chiusi nello studio alla Vetrata, per quasi un'ora di ...

"Cordiale e costruttivo". Il presidente della Repubblica firma il ddl NordioL'attesotra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni si è tenuto oggi al Quirinale. Al termine del Consiglio supremo di difesa, i due si sono chiusi nello studio alla Vetrata, per quasi un'di faccia a ...È durato circa un'l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del ... Al centro delprobabilmente i principali temi dell'agenda di governo e in ...

Mattarella e Meloni, un'ora di colloquio al termine del Consiglio supremo di difesa: focus sulla giustizia ilmessaggero.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Roma, 13 lug. (askanews) - L'atteso colloquio tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni si è tenuto oggi al Quirinale. Al termine del Consiglio ...