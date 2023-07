Università | Schlein | ' alta qualità ma poi giovani via per precarietà e salari bassi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Questo governo così ossessionato dalla migrazione che non vede l'emigrazione. Noi abbiamo un'didattica, investiamo milioni e poi accompagniamo i nostrialla stazione perchè lavoro precario e salatinon possono offrire un futuro dignitoso". Così Ellyall'iniziativa Pd al Nazareno dal titolo 'Per il rilancio di un sistema universitario pubblico e nazionale' in cui sono intervenuti insieme ad esponenti dem e rettori anche rappresentanti delle associazioni degli studenti, dei dottorandi e dei ricercatori , insieme ai sindacati dellee degli Enti di ricerca di Cgil, Cisl e Uil.