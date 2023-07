Università | Mercatorum | Pegaso e San Raffaele Roma firmano la convenzione PA 110 e lode

(Di giovedì 13 luglio 2023) Promuovere la collaborazione e lo sviluppo di iniziative congiunte nel campo dell'istruzione e della pubblica amministrazione, al fine di sostenere la formazione dei dipendenti pubblici e la digitalizzazione del settore. Questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa firmato dae San, leDigitali di Multiversity, primo Gruppo di Education in Italia, con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, nell'ambito della“PA 110 e”. La collaborazione prevede agevolazioni economiche per tutti i dipendenti della PA che intendano iscriversi a un corso di laurea o a un master di una delledel Gruppo, fino a una riduzione della retta del 50%. “Il Protocollo d'Intesa garantisce una formazione ...

Il master è erogato da Universitase nasce dalla iniziativa di "E'SUd Associazione per la Coesione Territoriale Aps" che ha come partner il Dipartimento di Management dell'"la ...È in questo contesto che si inserisce il Protocollo d'intesa firmato da Pegaso,e San Raffaele Roma , leDigitali di Multiversity , primo Gruppo di Education in Italia, con il ...Questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa firmato da Pegaso,e San Raffaele Roma, leDigitali di Multiversity, primo Gruppo di Education in Italia, con il Ministero per la ...