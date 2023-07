Uniti per la Legalità | i giovani commercialisti premiano il ministro Nordio

(Di giovedì 13 luglio 2023) OSTIA. "per laè l'occasione per rappresentare a politici e magistrati il lavoro quotidiano svolto dai dottori. Vogliamo tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto a questo tema che riguarda da vicino anche l'ambito giudiziario, convinti che il lavoro ...

Si è discusso dell'invio di bombe a grappolo, promesso dagli Stati"Il divietochi ha firmato la convezione non è in discussione. Ma, ribadisco, non può servire come alibimettere in ...la legalità è l'occasionerappresentare a politici e magistrati il lavoro quotidiano svolto dai dottori commercialisti. Vogliamo tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto ......regole sull'antitrust previste dal Digital Markets Act Cinque di queste vengono dagli Stati: ... commissario europeoil Mercato interno. Le Big Tech sotto sorveglianza 'hanno dimensioni che ...

Seconda Categoria. Un attaccante di rientro dagli Stati Uniti per il Ghivizzano Tuttocampo

"Un incontro significativo e forte con il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden a Vilnius". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito così su Telegram il colloquio avuto con il suo omol ...Gli Stati Uniti sono storicamente preoccupati che uno Stato in possesso di armi nucleari finisca nel caos, soprattutto oggi che si trovano a combattere una guerra per procura contro uno di loro. Tutto ...