United Rugby Championship 2023-2024 | rilasciato il calendario A dicembre i due derby tra Benetton e Zebre

(Di giovedì 13 luglio 2023) Inizierà in ritardo rispetto al solito la prossima stagione della: a causa della Coppa del Mondo diil via all’annatadella manifestazione avverrà sabato 21 ottobre, conParma che esordiranno in casa. Come nella scorsa stagione, i duetra le formazioni italiane si disputeranno alla fine dell’anno solare: prima sfida a Parma sabato 23, secondo atto sabato 30a Monigo. Dopo 18 turni la stagione regolare terminerà sabato 1° giugno. Le prime otto della regular season avranno accesso ai quarti di finale, in programma venerdì 7 e sabato 8 ...

Il comitato organizzatore delloChampionship ha ufficializzato il calendario di incontri della stagione 2023/24, al via sabato 21 ottobre in concomitanza con le semifinali della Coppa del Mondo in Francia. Per il terzo ...TREVISO - LoChampionship ha diramato oggi il calendario del campionato per quanto riguarda la stagione 2023/2024. A causa dello svolgimento dellaWorld Cup 2023, che inizierà l'8 settembre e ...LoChampionship ha diramato oggi il calendario del campionato per quanto riguarda la stagione 2023/2024. A causa dello svolgimento dellaWorld Cup 2023, che inizierà l'8 settembre e ...

IL CALENDARIO DELLO UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP 2023/2024 Benetton Rugby

Tournament holders La Rochelle will kick off their title defence in 2023/24 against last season's runner-up Leinster in a thrilling Round One clash.South Africa's exodus from Super Rugby has only benefited the Springboks at test level, coach Jacques Nienaber believes. Part of Super Rugby from 1996, South Africa's sides were a vital and mainstay ...