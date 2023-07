Un’interessante classifica svela quali sono i lavori estivi più pagati Si tratta di lavori stafgionali | indicati anche per i più giovani

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dall’istruttore di surf alla guida turistica, dal parcheggiatore all’estetista, istagionali fanno gola a tantiche vogliono guadagnare qualcosa durante il periodo lontano dai libri, maa chi durante l’anno non ha avuto un lavoro fisso e vuole sfruttare l’estate. E dal Regno Unito arrivachegli impieghipiù. Sidiprincipalmente per ragazzi tra i 16 e i 25 anni e per farli non è richiesto un titolo di studio, in alcuni casi è necessario un corso di formazione, in altri nemmeno quello. ...