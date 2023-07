(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma –rivoltocon l’avvicinarsi del centenario e impegno a contribuire, con strumenti e garanzie per contratti commerciali e investimenti, al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030: è la scelta di, organizzazione multilaterale nata a Roma nel 1926. A oggi gli Stati membri sono 65 ma questo numero, da solo, non dice tutto. “I Paesi aderenti rappresentano insieme i tre quarti della popolazione del mondo e addirittura il 90 perdel Prodotto interno lordo del pianeta” sottolinea Ignacio Tirado, il segretario generale di. Gli Stati africani membri sono solo quattro, anche se di peso da un punto di vista economico, demografico, storico: Sudafrica, Nigeria, Egitto e Tunisia. Tirado parte da qui tracciando un bilancio ...

...rappresentano insieme i tre quarti della popolazione del mondo e addirittura il 90 perdel Prodotto interno lordo del pianeta' sottolinea Ignacio Tirado, il segretario generale di. Gli ...Nella sede di Roma corsi per giuristi da 17 Paesi. Secondo l'organizzazione, fondata nel 1926, è un impegno anche in vista dell'Agenda ......rappresentano insieme i tre quarti della popolazione del mondo e addirittura il 90 perdel Prodotto interno lordo del pianeta' sottolinea Ignacio Tirado, il segretario generale di. Gli ...

Unidroit, cento anni con lo sguardo all’Africa Cronache della Campania

Sguardo rivolto all'Africa con l'avvicinarsi del centenario e impegno a contribuire, con strumenti e garanzie per contratti commerciali e investimenti, al ...Nella sede di Roma corsi per giuristi da 17 Paesi. Secondo l'organizzazione, fondata nel 1926, è un impegno anche in vista dell'Agenda 2030 ...