Un’estate rovente che non è mai la notizia del giorno | oppure lo è sempre

(Di giovedì 13 luglio 2023) Stamattina il Washington Post, almeno nella sua edizione online, apre così: «Alluvioni, incendi e ondate mortali di calore sono il campanello dall’arme di un pianeta in bilico». Anche Politico Europe, pur con alle spalle il summit Nato di cui ancora oggi si parlerà diffusamente, ha nei suoi tre pezzi più in risalto un titolo del genere: «Gli scienziati stanno impazzendo per le temperature in aumento, perché i politici no?» Da queste parti, i media hanno fatto le card sulla giornata più calda di, ogni volta che ricapita. Con quella postilla, ridicola, sul fatto che la statistica si riferisca al periodo «da quando sono cominciate le rilevazioni». Ecco, per una mattina allineiamoci ai giornali internazionali, partendo da alcuni dati di fatto: in Vermont, non volessimo ricordarci dell’Emilia-Romagna, in due giorni è caduto il volume di pioggia che di solito cade in ...