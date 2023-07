Una maglia | una storia | Napoli 1987-’88 | quell’azzurra scudettata 

(Di giovedì 13 luglio 2023)-1988: laazzurra scudettata Per il consueto appuntamento settimanale delle maglie della mia collezione, ritorno con un grande classico degli anni 80: ladel-88 con lo scudetto e la coccarda di squadra detentrice della Coppa Italia. Qualche settimana fa, avevo presentato un modello simile, ladi Bruno Giordano in acrilico leggero: questa volta laè ancora più classica, in lanetta pesante e di un giocatore meno appariscente di Bruno Giordano ma molto storico, per aver trascorso ben undici stagioni con i colori azzurri. Il calciatore in questione è Moreno Ferrario: classe 1959 da Lainate, in provincia di Milano, cresciuto nelle giovanili del Legnano, passò poi nelle file del Varese da cui, poi, il ...

Anthony Partipilo è il primo acquisto del Parma per la stagione2023/24. L’ex attaccante della Ternana si è presentato ai suoi nuovi tifosi promettendo impegno e sudore. Ecco le sue parole: “Ringrazio ...È in corso a Espoo (Finlandia) la 20 km di marcia maschile e femminile, evento di apertura dei Campionati Europei U23. In gara gli azzurri Andrea Cosi, Davide Finocchietti ed Emiliano Brigante, le ...