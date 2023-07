Un sogno in affitto | stasera su Sky torna Paola Marella | ospiti e anticipazioni del programma

(Di giovedì 13 luglio 2023)su Sky, e disponibile in streaming su Now,con ilUnin: ecco ledi quello che vedremo Da13 luglio in prima serata su Sky Uno, e in streaming su NOW, a partire dalle 21:15,con ilUnin. L'esperta del settore immobiliare più nota della TV, riparte per nuove vacanze da favola con cinque stupende destinazioni tra Puglia, Capalbio, Verona, Napoli e Val Gardena e altrettanti. La formula di UninTra ville settecentesche e tipici casali, tra attici con ...

Da stasera 13 luglio in prima serata su Sky Uno , e in streaming su NOW , a partire dalle 21:15, torna Paola Marella con il programma Unin. L'esperta del settore immobiliare più nota della TV, riparte per nuove vacanze da favola con cinque stupende destinazioni tra Puglia, Capalbio, Verona, Napoli e Val Gardena e ...Riparte con 5 stupende destinazioni e altrettanti ospiti ' Unin', un viaggio grazie al quale si potrà immaginare una vera vacanza da favola, un'esperienza che sia la realizzazione di ...Stasera, giovedì 13 luglio , riparte su Sky Uno la nuova stagione del programma Unincondotto da Paola Marella , l'esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana. Vacanze da favola tra tanti ospiti vip, ville dae location da togliere il ...

Un sogno in affitto, le anticipazioni sulla nuova stagione in onda da stasera su Sky La Gazzetta dello Sport

Stasera su Sky, e disponibile in streaming su Now, torna Paola Marella con il programma Un sogno in affitto: ecco le anticipazioni di quello che vedremo ...Da oggi, su Sky e in streaming su NOW, tornano le vacanze da sogno di Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, alla scoperta di alcune delle case più chi ...