Un sogno in affitto | da questa sera la nuova edizione con Paola Marella | ospiti e anticipazioni

(Di giovedì 13 luglio 2023) Al via oggi, giovedì 13 luglio 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, la terzadi "Unin". Il programma presenta in ciascun episodio un personaggio famoso, accompagnato dalla conduttrice, esperta del settore immobiliare e pronta ad aiutarlo a trovare la casa ideale...

Riparte con 5 stupende destinazioni e altrettanti ospiti ' Unin', un viaggio grazie al quale si potrà immaginare una vera vacanza da favola, un'esperienza che sia la realizzazione di ...Riparte con 5 stupende destinazioni e altrettanti ospiti "Unin", un viaggio grazie al quale si potrà immaginare una vera vacanza da favola, un'esperienza che sia la realizzazione di un ......risparmiare Comprare casa a Cortina è undavvero per pochi Comprare casa a Cortina è un... Anche per chi può acquistare casa in questa località, l'potrebbe essere una soluzione più ...

Paola Marella, viaggio in Italia in tv per Un sogno in affitto Agenzia ANSA

Sky, viaggi da sogno con Paola Marella tra Puglia, Capalbio, Verona, Napoli, Valgardena, Da giovedì 13 luglio, su Sky e in streaming NOW, tornano le vacanze da sogno di Paola Marella, l’esperta del se ...Paola Marella è un architetto che si è fatta apprezzare dal pubblico a casa per trasmissioni come Cerco casa disperatamente.